Paraisópolis recebe mutirão de empreendedorismo

O bairro de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, receberá na próxima quinta-feira (16) um mutirão de serviços para pessoas que planejam abrir ou aumentar o próprio negócio. Chamado de Empreenda Rápido, Paraisópolis, o programa oferecerá linhas de crédito pelo Banco do Povo, palestras voltadas à gestão de negócios, abertura de empresa e relacionamento com clientes.

Para quem deseja formalizar o próprio negócio, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) abrirá cadastro empresarial na categoria de microempreendedor Individual. A ação é uma parceria do Sebrae-SP com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo.

“Estamos no estado mais empreendedor do Brasil e, com as crises, podemos criar oportunidades. O objetivo do mutirão Empreenda Rápido é promover o empreendedorismo e dar condições de trabalho para todos, oferecendo linhas de crédito com a menor taxa de juros entre as instituições financeiras do país”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

O Banco do Povo oferece taxas de juros a partir de 0,35% ao mês.

O mutirão será realizado das 9h às 17h de quinta-feira, na União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, Rua Ernest Renan, 1.366, São Paulo.