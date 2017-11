Paraguai minimiza preocupação com privatização da Eletrobras

Executivos paraguaios ligados à usina de Itaipu minimizaram potenciais preocupações do país vizinho quanto ao potencial impacto da planejada privatização da Eletrobras na empresa binacional ou na relação entre os dois países.

"No conselho de administração de Itaipu um dos conselheiros brasileiros explicou no que consistiria o processo de privatização da Eletrobras e esclareceu que Itaipu Binacional não faria parte desse processo de privatização porque é uma entidade supranacional, binacional", disse o presidente da Administración Nacional de Electricidad (Ande), Victor Raul Solís.

Conforme o diretor geral paraguaio de Itaipu Binacional, James Spalding, foi o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, como conselheiro da empresa, que informou, "desde o início do processo", que Itaipu não faria parte da privatização. "Temos mantido contato permanente com o governo brasileiro", salientou. "Estamos seguindo tudo o que estão fazendo. Obviamente é uma decisão soberana do Brasil e não queremos que haja qualquer tipo de mudança no que se refere à direção binacional de Itaipu e ao excelente trabalho que estamos fazendo entre ambos os países", disse.