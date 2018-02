Para Valente, intervenção é 'cortina de fumaça' para encobrir derrota da reforma

A votação estava prevista para a próxima semana - Foto: Leonardo Prado / Câmara dos Deputados

O líder do PSOL na Câmara, deputado Ivan Valente (SP), afirmou que a decisão de intervir na segurança pública no Rio é uma "cortina de fumaça" para encobrir o fato de que o governo não conseguiu o número de votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. A votação estava prevista para a próxima semana.

"O governo tenta usar a intervenção como uma grande chantagem, com uma tentativa de tirar do seu colo o problema de não ter conseguido votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência, como uma espécie de moeda de troca para tentar responsabilizar o Parlamento pelo seu fracasso", disse.

Para ele, o plano "foi uma cartada desesperada que tem tudo para agravar ainda mais a crise" e não trata do cerne do problema. "Mais uma vez, um problema estrutural é tratado de forma superficial."

O decreto que autoriza a intervenção no Rio foi assinado nesta sexta-feira (16) pelo presidente Michel Temer e determina que o Exército assuma a segurança pública do Estado do Rio, com responsabilidade sobre as polícias, bombeiros e a área de inteligência.