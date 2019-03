Para S&P, economia deve crescer 2,2%

O rating soberano do Brasil pela S&P Global Ratings, atualmente em BB-, e a perspectiva "estável" da nota leva em conta que o governo de Jair Bolsonaro vai conseguir avançar com as reformas estruturais, disse nessa quinta-feira, 28, o diretor de ratings soberanos para as Américas da instituição, Joydeep Mukherji, em conferência transmitida pela internet.

No evento, a S&P anunciou corte na projeção de crescimento do Produto Interno Brasileiro (PIB) do País este ano, de 2,4% para 2,2%.

A visão da S&P é que 2019 será outro ano de crescimento fraco no Brasil e em demais países da América Latina.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.