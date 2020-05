Para quem vai sacar o auxílio emergencial, Caixa abre 12 agências de MS até às 12h

No interior do Estado, os beneficiados podem procurar as unidades de Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nascidos em maio, junho e julho já estão liberados para sacar a parcela do auxílio emergencial. Segundo a Caixa, 12 agências vão estar funcionando neste sábado (23) até às 12h.

O calendário de pagamentos da segunda parcela para os beneficiários do Auxílio Emergencial que integram o Bolsa Família teve início na segunda-feira (18). No momento, podem realizar o saque 9,5 milhões de pessoas com número final de NIS entre 1 e 5. O calendário deste mês do Bolsa Família segue até a próxima sexta (29).

No interior do Estado, os beneficiados podem procurar as unidades de Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Confira as agências de MS que estão funcionando até 12h: