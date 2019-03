Para ministro, resultado do leilão de portos confirma confiança no Brasil

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comemorou o resultado do leilão de portos realizado na manhã desta sexta-feira, 22, na capital paulista. A concessão dos quatro terminais confirma, segundo ele, "a confiança do investidor no Brasil". No leilão realizado na B3, foram concedidos terminais em Cabedelo (PB) e Vitória (ES).

O ministro concedeu entrevista exclusiva à GloboNews antes de conversar com os demais jornalistas. À emissora, Freitas disse ainda que o edital de concessão do porto de Paranaguá (PR) será publicado nos próximos dias.

Questionado sobre eventuais problemas legais na oferta dos terminais à iniciativa privada, o ministro comentou que todos os editais de concessão passam anteriormente pela análise do Tribunal de Contas da União (TCU). Isso, segundo ele, dá "conforto" ao governo federal.

Freitas destacou ainda que a operação de terminais pela iniciativa privada deverá melhorar a distribuição de combustíveis, especialmente no Nordeste.

Além disso, a infraestrutura melhorada ajudará o Brasil no futuro, já que o governo espera maior movimentação de combustíveis com o avanço da produção no pré-sal e com novos investimentos no setor.