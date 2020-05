Para FMI, juros devem permanecer baixos por um tempo

Na mesma linha, o vice-diretor do departamento monetário e de mercado de capitais do FMI, Fabio Natalucci - Foto: Divulgação

O diretor do departamento monetário e de mercado de capitais do Fundo Monetário Internacional (FMI), Tobias Adrian, sugeriu que os bancos retenham as receitas em seus balanços, evitando pagamento de dividendos, a fim de preservar as condições de capitais.

"Podemos esperar juros baixos por um bom tempo. Então, nossas expectativas é de que haverá pressões de rentabilidade sobre os bancos", afirmou, durante seminário virtual sobre o Relatório de Estabilidade Financeira Global, divulgado nesta sexta-feira, 22.

Segundo Adrian, mais de 100 países já solicitaram assistência financeira do Fundo, entre os quais cerca de 50 já começaram a receber os recursos.

Ele avalia que o auge da crise financeira provocada pelo coronavírus já passou. "As políticas em países desenvolvidos têm efeitos positivos em economias emergentes. Com o relaxamento das condições financeiras, o acesso a mercados melhorou para os emergentes", analisa.

Na mesma linha, o vice-diretor do departamento monetário e de mercado de capitais do FMI, Fabio Natalucci, afirmou que os emergentes enfrentaram problemas de fuga de capitais na fase inicial da crise, mas que a questão começou a se estabilizar, particularmente nos países com fundamentos econômicos sólidos.