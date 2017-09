Para BNDES, MP da Terceira Etapa aumenta chance de financiamento no banco

A edição da Medida Provisória (MP) que vai alongar o prazo para as obras de duplicação das rodovias concedidas da chamada terceira etapa de cinco para até 14 anos aumentará as chances de obtenção de financiamentos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), disse nesta terça-feira, 12, ao jornal O Estado de S. Paulo o chefe do Departamento de Transportes e Logística do banco, Cleverson Aroeira. Ele explicou que o volume de investimentos, ao lado do valor das tarifas de pedágio, são os dois pontos mais sensíveis para determinar a viabilidade de uma concessão.

Assim, o alongamento do prazo aumentará as chances de as concessionárias obterem o financiamento. "Mas em alguns casos não basta alongar", disse ele.

O banco também avaliará outros aspectos, como a situação financeira das empresas que solicitarem o financiamento.

O executivo não deu maiores detalhes, mas fontes do mercado apontam alguma dificuldade para a Concebra (que arrematou a concessão de trechos das BRs 060, 153 e 262 no Distrito Federal e Goiás) por causa da situação em que se encontra a Triunfo, em recuperação extrajudicial.

Veja Também

Comentários