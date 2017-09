Paper Excellence: compra da Eldorado deve ser finalizada em até 12 meses

Com a conclusão nesta segunda-feira, 25, da compra de participação equivalente a 13% do capital da Eldorado, a Paper Excellence estima que a operação completa, com a transferência de até 100% das ações, por R$ 15 bilhões, será finalizada em até 12 meses.

Em nota à imprensa, a empresa explica que, após a adesão da Eldorado ao Acordo de Leniência da holding J&F e a emissão de certidão pelo Ministério Público Federal, a Paper Excellence concluiu a primeira etapa da transação anunciada em 2 de setembro, quando o contrato de compra e venda foi assinado.

"A próxima etapa da transação resultará em participação de até 34% no capital da Eldorado, dependendo do cumprimento de determinadas condições, inclusive da manifestação dos acionistas minoritários da Eldorado de exercerem seus direitos de preferência ou venda conjunta", afirma. Segundo a empresa, se os fundos de pensão, que detêm 17% das ações da Eldorado, exercerem o tag along, a Paper Excellence terá 34% da companhia. Se não exercerem, comprará ações da J&F até completar 30%.

A empresa ressalta ainda que mantém a estratégia de expandir sua operação e sempre teve o Brasil no radar por ser um País com uma posição diferenciada no cenário global de produção do setor. "A Eldorado, que produz cerca de 1,7 milhão de toneladas de celulose de eucalipto por ano, é uma aquisição importante para a Paper Excellence porque inclui no seu portfólio ativos de produção de celulose de eucalipto", diz.

O Grupo Paper Excellence iniciou suas atividades em 2007, com sua primeira fábrica de celulose, Meadow Lake, no Canadá. Desde então, vem crescendo por meio da aquisição de fábricas de celulose no Canadá e na Europa.

Atualmente, o Grupo Paper Excellence produz 2,3 milhões de toneladas de celulose por ano e emprega mais de 2 mil funcionários. A companhia é a maior produtora de NBKP no Canadá, onde possui cinco fábricas (Howe Sound P&P, Mackenzie, Meadow Lake, Northern Pulp e Skookumchuck). O grupo também tem duas fábricas na França (Fiber Excellence Saint Gaudens e Fiber Excellence Tarascon).

Veja Também

Comentários