Papel do Estado, do Brasil, é não atrapalhar empreendedor, diz Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PSL/RJ) disse, durante discurso de abertura da 53ª Convenção Abras, da Associação Brasileira de Supermercados, no Rio, que o Estado não deve atrapalhar os empreendedores que são quem fazem a roda da economia girar.

"Temos oportunidade de transformar isso em ações concretas, que não atrapalhem mais os empreendedores. São vocês que fazem a roda girar, não é o governo. O papel do Estado, do Brasil, é não atrapalhar", afirmou para empresários e representantes do setor supermercadista.

Mais cedo, Flávio defendeu que o governo sabia que a medida era antipática, mas que sua aprovação era necessária para as futuras gerações. "Se não fosse Bolsonaro o presidente eleito, talvez o ânimo não fosse o mesmo entre os brasileiros", disse.

O filho do presidente da República disse que o cenário é de expectativa positiva e de confiança, lembrando que a Bolsa de valores vem batendo recordes de alta.