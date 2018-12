Papai Noel chega ao centro de Campo Grande na próxima sexta

O evento será realizado em parceria com o Shopping Pátio Central, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Campo Grande - Divulgação



Para dar início às festividades natalinas e informar aos consumidores que está aberta a temporada de compras de Natal, a CDL Campo Grande - Câmara de Dirigentes Lojistas está preparando a chegada do Papai Noel ao centro da cidade na próxima sexta-feira (7).

De acordo com o presidente da entidade, Adelaido Vila, o objetivo do evento é mostrar aos campo-grandenses que as ruas do centro, especialmente a 14 de Julho, estão liberadas para pedestres e carros. "Queremos que os consumidores saibam que o comércio central está preparado para atender, com ruas e calçadas liberadas, além de oferecer produtos de qualidade com preços acessíveis e diversas promoções".

O bom velhinho deve sair do quartel dos bombeiros, percorrer a rua 14 de Julho, dando a volta pela Maracaju e Calógeras, até chegar, às 10 horas, ao shopping localizado na Rua Cândido Mariano, entre a Calógeras e a 14, onde será recebido pelo prefeito Marcos Trad, o presidente da CDL Adelaido Vila e empresários da região.

O evento será realizado em parceria com o Shopping Pátio Central, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Campo Grande.