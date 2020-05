Pandemia do coronavírus deixa de gerar quase 7 mil vagas de emprego em MS no mês de abril

estimativa diz que de janeiro a abril o saldo de MS ficou positivo em 734 vagas, obtidas a partir de 73.661 contratações e 72.927 demissões - Foto: Edemir Rodrigues

A crise provocada pelo coronavírus continua atingindo a economia do Estado. Segundo o levantamento divulgado hoje (27) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), se não tivesse a pandemia, o mês de abril renderia 6.692 vagas de emprego. O saldo é ainda pior quando se trata de demissões: foram 16.489 demissões e apenas 9.497 contratações.

Os dados mostram que a queda no número de contratações contribuiu para o saldo negativo de empregos formais. A estimativa diz que de janeiro a abril o saldo de MS ficou positivo em 734 vagas, obtidas a partir de 73.661 contratações e 72.927 demissões.

Se contar a parte que teve um resultado positivo, a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura abriu 250 vagas. Já o setor que o maior impacto foi o comércio e automotivo (como reparação de veículos e motos), com 2.644 postos de trabalho fechados.

Na indústria, foram 960 postos fechados na de transformação e 83 nas demais. A construção civil, por sua vez, encerrou 417 contratos de trabalho.

Nacional – Fazendo uma breve comparação com abril do ano passado, o Caged teve saldo positivo de 129.601 postos de trabalho com carteira assinada, resultado de 1.374.628 admissões e 1.245.071 demissões.

No mesmo mês de 2020, as contratações ficaram em 598.596 e número de desligamentos chegou a 1.459.099, gerando um resultado menos 860.503 empregos.

De janeiro a abril de 2020, houve 4.999.981 admissões e 5.763.213 demissões no País, com resultado de menos 763.232 vagas. No primeiro quadrimestre de 2019, o Caged registrou 5.529.457 admissões e 5.215.622 demissões, com um saldo positivo de 313.835. Ou seja, as admissões caíram 9,6% e as demissões subiram 10,5% no intervalo de um ano.