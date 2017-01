Palio, Fox e Fiesta estão entre os seminovos mais vendidos em 2016, segundo pesquisa

O Palio, o Fox e o Fiesta encabeçam a lista dos seminovos mais vendidos em 2016, segundo levantamento da plataforma AutoAvaliar, sistema de gestão de vendas e estoques utilizado em mais de 1,3 mil concessionárias de veículos e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil.

De acordo com os dados da AutoAvaliar, entre os 20 modelos de seminovos mais procurados no ano, o Fiat Palio 2012 foi o campeão de vendas, seguido pelo Hyundai HB20s 2014, na segunda colocação, e pelo Fiat Uno 2011.



Na briga entre as montadoras, quem levou a melhor foi a Chevrolet, com quatro de seus veículos listados no ranking dos 20 seminovos mais vendidos em 2016 (Celta, Classic, Prisma e Onix), seguida pela Fiat, Volkswagem e Ford, cada uma com três modelos listado no TOP 20 da AutoAvaliar. Em seguida aparece a Hyundai, com dois modelos, e Honda, Toyota, Citroen e Renault, com apenas um. (Confira abaixo lista completa)



Outro levantamento feito na plataforma da AutoAvaliar mostrou que o mercado de veículos seminovos e usados é um dos poucos setores que registram crescimento no período de crise econômica no Brasil. As vendas apuradas de janeiro a agosto deste ano somam cerca de R$ 7,8 bilhões, um crescimento de 84% em relação ao mesmo período do ano anterior, com R$ 4,2 bilhões.



Segundo o estudo, o custo médio com as transações de seminovos e usados também subiu de um ano para outro. De janeiro a agosto de 2016, a média foi de R$ 22,5 mil por automóvel, ante os R$ 19,9 mil verificados no mesmo período de 2015, um crescimento 13%.



Segundo Daniel Nino, diretor da AutoAvaliar, o mercado de seminovos foi, de certa forma, beneficiado com a crise, à medida que os gastos dos brasileiros foram direcionados para itens mais baratos. “O consumidor tem preferido um seminovo, com um valor mais em conta, já que sabe que vai conseguir pagar, do que um veículo zero quilômetro, cujas prestações podem ser bem mais onerosas”, afirmou Nino.

Confira abaixo o TOP 20 AutoAvaliar dos veículos usados com maior volume de vendas no ano

Os 20 seminovos mais vendidos em 2016 GERAL POR MODELO Marca Modelo Marca Modelo Ano FIAT PALIO FIAT PALIO 2012 VOLKSWAGEN FOX HYUNDAI HB20S 2014 FORD FIESTA FIAT UNO 2011 VOLKSWAGEN GOL FORD FIESTA 2014 CHEVROLET CELTA CHEVROLET CELTA 2012 RENAULT SANDERO HYUNDAI HB20 2014 FIAT UNO VOLKSWAGEN FOX 2013 HYUNDAI TUCSON RENAULT SANDERO 2014 CHEVROLET CLASSIC RENAULT SANDERO 2012 FORD ECOSPORT FIAT PALIO 2013 CHEVROLET PRISMA FIAT SIENA 2013 HONDA CIVIC CHEVROLET ONIX 2013 CHEVROLET ONIX FORD FIESTA 2012 FIAT SIENA VOLKSWAGEN GOL 2010 CITROEN C3 CHEVROLET ONIX 2014 HONDA FIT CHEVROLET ONIX 2015 FORD KA HYUNDAI TUCSON 2013 HYUNDAI HB20 VOLKSWAGEN GOL 2013 TOYOTA COROLLA VOLKSWAGEN FOX 2011 VOLKSWAGEN VOYAGE CHEVROLET AGILE 2011



Sobre a AutoAvaliar (www.autoavaliar.com.br)

A AutoAvaliar é uma empresa do Grupo MegaDealer, com mais de 20 anos de experiência no mercado automotivo internacional. Constitui-se numa plataforma do setor B2B que integra concessionárias e revendedores de veículos de uma forma mais simples e muito mais rentável, oferecendo um sistema completo de gestão de estoque de seminovos. A plataforma WEB da AutoAvaliar automatiza e digitaliza o processo de venda do repasse, trazendo uma melhor gestão, transparência, segurança e rentabilidade.



