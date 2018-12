Palestra gratuita do Sebrae na capital orienta microempreendedor a se formalizar

Uma das vantagens de ser um microempreendedor formal é ter um CNPJ, facilitando e viabilizando processos empresariais como a abertura de conta bancária, pedidos de empréstimo e emissão de notas fiscais - Divulgação

O Sebrae/MS realiza em Campo Grande, nos dias 07 e 17 de dezembro, as últimas edições deste ano da palestra gratuita “Como se tornar um microempreendedor individual”, que orienta sobre o processo de transição para o mercado formalizado. Esta é a chance para o pequeno empresário esclarecer o que é, quais as regras e quanto custa ser um MEI.



Uma das vantagens de ser um microempreendedor formal é ter um CNPJ, facilitando e viabilizando processos empresariais como a abertura de conta bancária, pedidos de empréstimo e emissão de notas fiscais.



Durante as palestras também serão solucionadas as dúvidas mais frequentes sobre o MEI; e apresentas as obrigações a serem cumpridas e os benefícios previdenciários garantidos, como auxílio-maternidade, auxílio-doença, aposentadoria, entre outros.



As palestras acontecem das 08h30 às 10h30, na sede do Sebrae na Capital (Av. Mato Grosso, 1661 – Centro). Mais informações podem ser obtidas na Central de Relacionamento, pelo telefone 0800 570 0800.