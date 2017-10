Palestra esclarece dúvidas e ensina como aderir ao recém-criado Fundo de Equilíbrio Fiscal de MS

O superintendente explicará sobre as vantagens, prazos, contrapartidas do Fadefe - Katiuscia Fernandes

Para detalhar aos representantes das áreas contábeis, financeiras e administrativas das empresas como aderir ao recém-criado Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado), a Fiems, Fecomércio-MS, Faems, Amems, Sebrae/MS e Secretaria de Desenvolvimento Econômico vão promover uma palestra com o superintendente estadual de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, Bruno Gouvêa Bastos.

No evento, que será realizado nesta segunda-feira (30), às 19 horas, no Edifício Casa da Indústria, o superintendente explicará sobre as vantagens, prazos, contrapartidas, entre outros detalhes, do Fadefe.

A possibilidade de aderir ao Fadefe entrou em vigor no dia 24 de outubro. A previsão inicial do Governo do Estado é que o Fadefe gere receita de R$ 360 milhões, nos 36 meses em que estará vigente, ou R$ 120 milhões por ano.

O evento é gratuito e aberto a profissionais de outras áreas. Os interessados em participar devem confirmar presença pelo telefone (67) 3389-9091 ou eventos@sfiems.com.br.

O Edifício Casa da Indústria fica na Avenida Afonso Pena, 1.206, Bairro Amambai.

