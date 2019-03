País pode renovar Frota para Antártida

A Marinha está negociando a compra de mais um navio polar para atuar na Antártida. O plano é, dentro de cinco a sete anos, ter uma nova embarcação para substituir o Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel, que já tem 38 anos e vem sendo usado nas operações no continente desde 1994. Há duas semanas, foi publicado no 'Diário Oficial' da União um aviso de chamamento público para empresas interessadas em fornecer o novo navio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.