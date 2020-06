País perdeu 2,6 milhões de pessoas contribuindo à Previdência Social no trimestre

A pandemia do novo coronavírus também prejudicou a contribuição para a Previdência Social no País. Em apenas um trimestre, 2,6 milhões de trabalhadores deixaram de contribuir para a previdência, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre encerrado em fevereiro para o trimestre terminado em maio, foram exterminadas 2,522 milhões de vagas com carteira assinada no setor privado.

Em um ano, 2,119 milhões de postos de trabalho formais foram extintos.

O total de vagas com carteira assinada no setor privado recuou para 31,1 milhões no trimestre terminado em maio, o menor patamar da série histórica iniciada em 2012.