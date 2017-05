País já está em trajetória sólida de crescimento, afirma Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira, 16, que o Brasil já está em trajetória sólida de crescimento importante. Ele citou indicadores antecedentes do primeiro trimestre do ano, lembrando que todos eles mostraram crescimento. De acordo com Meirelles, o dados de papelão ondulado, a produção de aço no País, o consumo de energia, o fluxo das estradas pedagiadas e a produção de veículos mostraram expansão nos três primeiros meses do ano, evidenciando que o País voltou a crescer.

Como sinal de crescimento do primeiro trimestre, o ministro também citou a safra agrícola recorde deste ano. Segundo ele, esse resultado da safra também foi fruto de investimentos em tecnologia a produtividade por parte do setor.

"Estamos em trajetória de crescimento sólido e esse crescimento agora é sustentado porque está sendo fundamentado", disse o ministro ao discursar no evento Conexão Empresarial.

Além dos dados de produção, Meirelles observou que os resultados medidos no mercado financeiro são impressionantes, como o risco Brasil e o comportamento do câmbio, com a queda do dólar. Também chamou a atenção para a melhora de perspectivas por parte de agências de ratings.

Meirelles encerrou seu discurso dizendo que a mensagem que gostaria de deixar é a de que "podem se arriscar mais porque o Brasil está no caminho certo".

Previdência

O ministro da Fazenda disse que reformar a Previdência é uma tarefa controversa em qualquer lugar do mundo. Ele destacou, porém, que a medida vai fortalecer a economia brasileira. "Como resultado da reforma, teremos uma economia mais forte", disse Meirelles ao proferir discurso no evento Conexão Empresarial, em Nova Lima (MG).

O ministro reforçou que o objetivo da reforma previdenciária é garantir o "direito básico" dos aposentados de receber o benefício. Meirelles também comentou que os brasileiros, se comparados ao resto do mundo, se aposentam, em média, muito cedo.

