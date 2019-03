País depende da reforma da Previdência para avançar, diz Bolsonaro

ECONOMIA Bolsas de NY fecham em queda refletindo corte nas projeções do BCE

ESPORTE Napoli faz 3 a 0 no Salzburg e abre boa vantagem na Liga Europa; Valencia ganha

POLÍTICA Bolsonaro anuncia lives no Facebook todas as quintas-feiras, às 18h30

ECONOMIA Bolsonaro critica transparência do BNDES pelo Facebook

Enquete

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro postou um video de cunho pornográfico em sua rede social, que repercutiu internacionalmente, afirmando que o video era "a representação do Carnaval no Brasil". Qual sua opinião sobre a atitude do presidente?

Concordo com o presidente. É necessário mostrar à população sobre o "outro lado" do Carnaval no País. Discordo do presidente. Além de ridicularizar a imagem da nação, a tentativa de divulgar o video aparenta ser uma forma de revidar as críticas ao seu governo durante o Carnaval deste ano. Votar Resultados