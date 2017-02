Página falsa do Uber dá golpe em usuários

Um golpe envolvendo o aplicativo de transportes Uber está circulando nas redes sociais. Com o nome de UberBr, uma página falsa no Facebook afirma que irá premiar os usuários com um desconto de R$ 100. O endereço, já retirado do ar, contabilizava 20 mil curtidas.

No site, os criminosos pedem informações em troca do falso desconto, como nome completo, telefone e dados do banco e do cartão de crédito. Com esses dados, os criminosos conseguem fazer compras em nome da vítima.

"É a primeira vez que o nome do Uber é usado em um golpe desse tipo", afirma o especialista em segurança digital e analista da Kaspersky, Fabio Assolini. Trata-se de um phishing, que "pesca" informações de usuários em páginas falsas. "Identificamos três casos nas últimas semanas, talvez por causa do carnaval. As pessoas precisam ficar atentas a este tipo de promoção, principalmente quando é tão generosa."

A UberBr não é a única página falsa de descontos do app. A Kaspersky já identificou endereços como vaideuber.net e o uberdesconto.com.br. O esquema é o mesmo: oferece-se descontos em troca de dados pessoais dos visitantes.

Crime

Para Renato Opice Blum, professor de direito digital do Insper, é um caso de estelionato. "Caso o criminoso seja identificado, a pena é de até cinco anos de prisão e pode aumentar de acordo com o número de pessoas atingidas pelo golpe aplicado", afirma o advogado.

Veja Também

Comentários