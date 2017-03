Pagamento das contas inativas do FGTS começa nesta sexta-feira, confirma Caixa

A Caixa Econômica Federal confirmou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 8, o calendário já divulgado para o pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O período de saque dos valores começa nesta sexta-feira, dia 10, em todo o País para as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro.

Pela Medida Provisória 763/2016, que autorizou a iniciativa, tem direto a retirar o saldo das contas inativas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015.

De acordo com a Caixa, a medida abrange 49,6 milhões de contas, com saldo de R$ 43,6 bilhões. O governo diz que 30,2 milhões de trabalhadores serão beneficiados e estima que haverá a injeção de mais de R$ 30 bilhões na economia.

O pagamento das contas inativas será realizado a partir desta semana e vai até o dia 31 de julho. Para quem nasceu em março, abril e maio, o início do repasse será em 10 de abril. Para os aniversariantes de junho, julho e agosto, o saque será a partir de 12 de maio.

Para quem nasceu em setembro, outubro e novembro, o início do pagamento está marcado para 16 de junho. Por fim, os nascidos em dezembro poderão se dirigir à Caixa para o saque dos valores a partir de 14 de julho.

A Caixa avisa que o trabalhador titular de conta poupança do banco terá os valores creditados nessa conta de forma automática. Aquele trabalhador que não quiser o crédito automático deverá se manifestar no prazo mínimo de 10 dias de antecedência da data do saque correspondente ao seu aniversário em um dos canais de atendimento da Caixa.

