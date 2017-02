Padilha prevê aprovação das reformas trabalhista e previdenciária até junho

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que mudanças na legislação tributária poderão ser mandadas ao Congresso Nacional em abril. Assim como o presidente Michel Temer, Padilha evitou falar em reforma e disse que será feita uma "simplificação tributária".

"Não queremos congestionar o Congresso Nacional. Temos a Reforma da Previdência e a Trabalhista e devemos aprovar ambas ainda antes do mês de junho. Devemos, quem sabe lá por abril, enviar a simplificação tributária", afirmou.

De acordo com o ministro, ainda não está decidido se o projeto reduzirá procedimentos para diminuir a burocracia para as empresas ou se haverá fusão de tributos e se isso está sendo discutido.

Após participar de evento organizado pela Caixa, Padilha comemorou a aprovação da medida provisória com a reforma do ensino médio pelo Congresso Nacional e disse que a mudança é fundamental para a qualificação do brasileiro. "Estamos fazendo, nesses poucos meses, muito mais do que pensamos que poderíamos fazer em dois anos e meio", completou.

