Outorga a ser paga pela Arteris no lote Rodovias dos Calçados é de R$ 1,438 bi

A Arteris arrematou nesta terça-feira, 25, o lote Rodovias dos Calçados do programa de concessões rodoviárias do governo do Estado de São Paulo, oferecendo R$ 1,213 bilhão para a primeira parcela da outorga, um ágio de 438,17% em relação ao valor mínimo estipulado para a disputa, de R$ 225,483 milhões.

A outra concorrente pelo trecho, a EcoRodovias, propôs o pagamento de R$ 727 milhões pela primeira parcela da outorga, um ágio de R$ 222,41% - como a diferença entre as propostas foi superior a 5%, não foi necessária a etapa em viva-voz para definir o vencedor do certame.

O valor oferecido pela Arteris para a primeira parcela será pago ao governo de São Paulo imediatamente - ainda há uma segunda parcela de R$ 225,483 milhões a ser desembolsada, em 2018. Com isso, a outorga total que será paga pela companhia chega a R$ 1,438 bilhões, um ágio de 219,1% em relação ao valor mínimo para a outorga global, de R$ 450,9 milhões.

O lote Rodovias dos Calçados possui cerca de 720 quilômetros de extensão e conecta os municípios de Itaporanga e Franca, atravessando 35 cidades. Ao todo, o lote engloba trechos de dez rodovias: SP-255, SP-249, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345.

A Arteris, por meio da concessionária Autovias, já administra parte das estradas que compõem o lote, mas a concessão iria expirar em 2018.

Ao todo, a rodovia envolve investimentos de R$ 5 bilhões ao longo de 30 anos de concessão - R$ 2,4 bilhões são referentes à restauração e conservação da via, enquanto outro R$ 1 bilhão terá como destino obras de ampliação da malha rodoviária.

