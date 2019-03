Ouro fecha em baixa, pressionado por dólar forte e após oscilar durante pregão

O ouro chegou a operar em alta durante o pregão, mas terminou o dia em baixa, diante da valorização do dólar. Mesmo o ambiente favorável à busca por segurança não foi suficiente para contrapor a pressão do câmbio, nesta quinta-feira, 7.

O metal para abril fechou em queda de 0,12%, a US$ 1.286,10 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O ouro registrou desse modo sua oitava queda em nove sessões. Hoje, o euro se enfraqueceu com os sinais do Banco Central Europeu (BCE), fortalecendo o dólar. Como o ouro é cotado na moeda americana, nesse caso ele fica mais caro para os detentores de outras moedas, o que contém o apetite dos investidores.

O BCE cortou projeções para a economia da zona do euro e divulgou planos para estimular a região. Os anúncios foram feitos em meio à perda de fôlego na economia global.

Nos últimos dias, o ouro tem sido pressionado por sessões mais calmas no mercado acionário, o que contém a busca por segurança, já que alguns investidores privilegiam o metal durante períodos de maior turbulência nos ativos.

Analista sênior de mercado da OANDA, Alfonso Esparza comenta que o ouro tem sido pressionado também por sinais de que estaria mais perto um acordo comercial entre EUA e China. Segundo ele, porém, o otimismo com o quadro geopolítico pode ter vida curta, recuperando o preço do metal. (Com informações da Dow Jones Newswires)