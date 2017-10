Ouro fecha em alta com avaliação 'dovish' dos investidores sobre ata do Fed

O contrato futuro de ouro fechou em alta na sessão desta quinta-feira, à medida que investidores avaliaram a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) como levemente "dovish", ou seja, a favor de uma política monetária mais relaxada.

O ouro para dezembro fechou em alta de US$ 7,60 (0,58%), a US$ 1.296,50 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Analistas já apontavam que qualquer sinal favorável a uma política acomodatícia poderia dar um impulso ao ouro. Qualquer sinal de que uma elevação de juros está próxima nos EUA tende a prejudicar o metal precioso, que concorre nesse caso com investimentos que pagam retorno quando há alta de juros.

A ata do Fed, que foi divulgada após o fechamento do ouro ontem (11), mostrou sinais de que os dirigentes do BC americano questionaram a necessidade de uma alta de juros em dezembro, apesar de esta ser dada quase como certa pelos mercados, à medida que o nível da inflação continua a ficar abaixo da meta da instituição de 2%.

A reação do mercado à ata foi relativamente modesta, mas o documento sugeriu que a presidente do Fed, Janet Yellen, e outros dirigentes do BC devem elevar os juros em dezembro.

Ainda, o diretor de pesquisa da GoldCore, Mark O'Byrne, apontou que os recentes ganhos do metal precioso também podem ser atribuídos por uma esperada demanda mais forte com a Índia entrando em feriado prolongado importante, o Diwali, além de tensões geopolíticas relacionadas com a Coreia do Norte, Oriente Médio e o presidente dos EUA, Donald Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários