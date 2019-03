Oposição recolhe assinaturas para convocar Guedes para a CCJ

O líder da oposição, o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), está recolhendo assinaturas para retomar um requerimento que o partido havia feito para convocar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para a Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ).

O requerimento do partido tinha sido transformado em convite, por meio de uma articulação do líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO).

A diferença é que em uma convocação o ministro seria praticamente obrigado a comparecer. Já o convite é visto como uma medida mais 'amigável' e pode ser recusada, como ocorreu nesta terça-feira, 26.

O requerimento do PSB não chegou a ser apreciado. Molon quer apresentar um extra pauta para votar o requerimento de convocação e forçá-lo a vir.

Além disso, os deputados do PSOL que são titular e suplente da CCJ, Talíria Perone e Marcelo Freixo (RJ), já apresentaram outro requerimento de convocação do ministro.