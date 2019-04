Oposição afirma que vai tentar suspender sessão que aprovou reforma na CCJ

ESPORTE Maxi López deve ser novidade na escalação do Vasco contra o Santos

ESPORTE Atlético perde para o Nacional-URU no Mineirão e está eliminado da Libertadores

Enquete

Com a vitória do Águia Negra no Campenato Estadual 2019, o clube já acumula três títulos estaduais. Você acompanha o futebol sul-mato-grossense?

Sim Não Votar Resultados