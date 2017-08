Oposição acusa Eunício de ser 'autoritário' por negar questão de ordem

A oposição tentou uma última manobra para retardar a votação da proposta que altera as metas fiscais de 2017 e 2018. Parlamentares contrários ao governo argumentaram que a ordem do dia prevê que esse projeto é o item 20 da pauta e não poderia ser votado logo após a conclusão da apreciação dos vetos presidenciais. O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), rebateu dizendo que convocou a sessão conjunta para votar os vetos e a alteração nos objetivos fiscais.

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), também partiu em defesa do projeto e disse que a votação está "amparada pelo regimento". Diante do recrudescimento da pressão da oposição, Eunício anunciou que não iria mais encerrar a sessão, garantindo a apreciação das novas metas.

Parlamentares contrários ao governo acusaram Eunício de ser autoritário por negar uma questão de ordem da líder do PCdoB na Câmara, Alice Portugal (BA). O episódio gerou um princípio de bate-boca. O presidente do Congresso acabou concedendo a palavra à líder.

