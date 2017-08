Operações de fusões e aquisições caem 46,8% no 1º semestre, diz Anbima

As operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) atingiram R$ 32,7 bilhões no primeiro semestre deste ano, recuo de 46,8% ante o observado no mesmo intervalo do ano anterior, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). No segundo semestre do ano passado, as operações anunciadas somaram R$ 117,7 bilhões, para chegar em R$ 179,2 bilhões no ano.

Segundo a entidade, as transações envolvendo empresas brasileiras alcançaram, nos primeiros seis meses do ano, R$ 12,5 bilhões, ou 31,8% do total. Já 55,76% das operações no intervalo analisado foi para aquisição do controle.

Em número de operações, o Bradesco BBI liderou o ranking, com 11, seguido por Itaú BBA e BTG Pactual, ambos com 10. Em volume, o Morgan Stanley liderou, seguido por BTG Pactual e Bradesco BBI.

