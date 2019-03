Opep+ vai realizar reunião técnica na Arábia Saudita em maio, diz fonte

A Opep+, grupo composto pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e por dez aliados liderados pela Rússia, deverá realizar uma reunião técnica na Arábia Saudita em maio, segundo fontes com conhecimento do assunto.

Mais cedo, o comitê técnico da Opep+ recomendou que o encontro planejado para abril não fosse mais realizado.

Antes disso, o ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih, já havia sugerido que o encontro de abril seria cancelado porque os produtores não conseguiriam decidir até lá sobre os níveis da oferta no segundo semestre. Al-Falih fez o comentário durante reunião de dois dias da Opep+ que se encerra hoje no Azerbaijão.

Por um acordo fechado no fim do ano passado, a Opep+ bem buscando reduzir sua produção em 1,2 milhão de barris por dia (bpd) neste primeiro semestre, como parte de uma estratégia para conter a oferta global excessiva e impulsionar os preços do petróleo. Com informações da Dow Jones Newswires.