Onyx reúne-se com Bolsonaro e diz que governo está muito seguro com Previdência

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, visitou na manhã desta terça-feira, 5, o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada para discutir a agenda do governo para os próximos dias. Na saída, o ministro voltou a admitir que o Congresso deve fazer ajustes na proposta de reforma da Previdência.

"Estamos muito seguros da Nova Previdência que apresentamos ao Congresso. Agora tem aquela fase de passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e pela Comissão Especial (da proposta). E aí virão os ajustes que o Parlamento seguramente deverá fazer", disse Onyx às equipes de TVs presentes na porta do Palácio do Alvorada.

Segundo ele, o presidente Bolsonaro retoma a sua rotina no Palácio do Planalto amanhã, 6, a partir das 14h. A já costumeira reunião ministerial das terças-feiras ocorrerá na quinta-feira, 14, da próxima semana. Onyx adiantou que o Tribunal de Contas da União (TCU) fará uma apresentação aos ministros sobre os melhores padrões de governança pública.