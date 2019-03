Onyx prega 'muita calma e muita paciência' sobre reforma da Previdência

Após aparecer de surpresa na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta quarta-feira, 27, que é preciso ter "muita calma e muita paciência" nas tratativas pela reforma da Previdência. Ele repetiu o mantra dos últimos dias quando perguntado sobre se o governo estava criando oposição que não existe, como acusou mais cedo o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Onyx apareceu na CAE onde o ministro da Economia, Paulo Guedes, falava sobre Lei Kandir, Pacto Federativo e reforma da Previdência.

O ministro da Casa Civil voltou a rechaçar o selo de "derrota" na votação de terça na Câmara dos Deputados, que aprovou a jato em dois turnos uma PEC que engessa ainda mais o Orçamento.

"Ontem foi passo importante da Câmara, não foi derrota. No mundo todo, quem define o Orçamento é o Parlamento", disse Onyx Lorenzoni. "Claro que não (foi derrota), governo vê com muita tranquilidade", acrescentou, antes de chegar à liderança do governo no Senado, onde vai se reunir com parlamentares.