Ônibus são incendiados no centro do Rio

Manifestantes atearam fogo em três ônibus no centro do Rio. Dois coletivos foram incendiados nos Arcos da Lapa, e outro em frente ao Cine Palácio, na Cinelândia. No local, centenas de pessoas se aglomeram para um ato contra as reformas trabalhista e da Previdência.

Pelo menos nove ônibus foram incendiados na região da Lapa e Passeio, na noite desta sexta-feira, 28. Em alguns casos, os ônibus estavam enfileirados e o fogo se alastrou de um veículo para o outro.

Ainda na Lapa, manifestantes incendiaram um ônibus em frente à Sala Cecília Meirelles, onde músicos da Orquestra Sinfônica Petrobras estavam ensaiando. Músicos, o diretor da sala, o pianista Miguel Proença e outros funcionários estão presos no local, esperando a situação se acalmar.

Veja Também

Comentários