Ônibus param em Porto Alegre; protestos bloqueiam algumas rodovias do Estado

No Rio Grande do Sul, a greve geral desta sexta-feira, 28, está contando com grande adesão, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre. Os ônibus urbanos não estão circulando e há bloqueios em algumas rodovias do Estado. Na capital, as ruas estão com fluxo menor de carros e pedestres. Em algumas avenidas, manifestantes fizeram bloqueios.

Como os ônibus não estão circulando, a prefeitura autorizou que vans escolares transportem passageiros a uma tarifa de R$ 5. Principal transporte de passageiros que faz ligação com as cidades da região metropolitana, o Trensurb também não está operando. Não há previsão para abertura das estações.

No interior gaúcho, estão sendo registrados na manhã desta sexta bloqueios em estradas, com queima de pneus. Ao menos quatro rodovias federais e três estaduais estavam com o trânsito interrompido por volta das 9h.

Veja Também

Comentários