Oi publica material para efeito de discussão de acordo para reestruturação

A Oi apresenta informações relativas a negociações com credores sobre a reestruturação societária em um "material esclarecedor". O material contém informações de acordos de confidencialidade com membros do Comitê do International Bondholder Committee e do Comitê do Grupo de Credores Ad Hoc que agora se tornaram públicas, após término do período previsto e para cumprir com as obrigações de divulgação pública da companhia. "Os Acordos de Confidencialidade IBC/AHG foram extintos de acordo com seus termos, exceto se de outra forma neles previsto", diz a Oi.

A empresa se reuniu com esse grupo (IBC/AHG/ECA) em outubro em Nova York para discutir os termos da proposta de reestruturação e injeção de capital por meio de aumento de capital. A Oi diz que até esta data não foi alcançado acordo, com o IBC, o AHG ou os ECAs. "Embora as discussões entre tais partes e a Companhia possam continuar no futuro, não há como garantir que negociações continuarão ou que, caso continuem, que estas resultarão em um acordo com relação aos termos da Potencial Operação."

A lista de documentos tornada pública nesta segunda-feira, 6, é extensa. Há uma análise de fluxo de caixa feita pela Laplace da proposta alternativa contemplada na minuta do term sheet divulgada em 13 de outubro; um sumário da necessidade de desembolso de capital da companhia; um sumário do investimento estratégico em comunicação móvel e banda larga; outro sobre necessidade de capital de giro; um de contas a pagar e recebíveis projetados (Sumário P&R); projeções de fluxo de caixa e de lucros e prejuízos; informações relacionadas a ações judiciais e depósitos; um documento com diferentes cenários de Ebitdaprojetado e comparações ao investimento de capital projetado; duas versões de apresentação contendo estratificações de amostras de projetos e investimentos de capital correlatos (apresentações de Estratificação de Capex); análise do cenário demonstrando o déficit de caixa; projeções do P&L e do fluxo de caixa; além de minutas de acordo de suporte ao plano e de term sheet de reestruturação disponibilizados à Companhia por certos Titulares de Notes que não são conhecidos pela Companhia como membros do IBC ou AHG (em conjunto, o "PSA"), e a minuta escrita do term sheet de reestruturação representando os termos de uma Potencial Transação fornecido pelos Representantes IBC/AHG/ECA em 26 de outubro de 2017.