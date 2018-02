Oi inicia pagamento de última parcela para credores de até R$ 50 mil

A Oi informou hoje (9) que iniciou o pagamento da segunda parcela aos credores que tinham até R$ 50 mil em créditos com a empresa. A parcela liquida os 10% de dívida remanescente para quem aceitou o acordo com a empresa. A empresa disse que vai desembolsar R$ 21 milhões para saldar as dívidas, com cerca de 30 mil credores que assinaram o acordo.

A empresa, que passa por um processo de recuperação judicial, disse que o prazo de pagamento foi determinado para ocorrer a partir de dez dias após a publicação da homologação do acordo de recuperação judicial, que ocorreu no dia 5 de fevereiro.

“Estamos cumprindo nossos compromissos, como sempre fizemos ao longo do processo de recuperação judicial, que seguiu todos os ritos previstos. Esta é mais uma etapa importante na evolução do plano de recuperação judicial”, disse o presidente da Oi, Eurico Teles.

Segundo a empresa, 37 mil credores se cadastraram para aderir ao acordo. O pagamento foi estabelecido em duas parcelas: “a primeira, correspondente a 90% do valor, aconteceu em até 10 dias úteis após a assinatura do termo de acordo; e os 10% do crédito remanescente estão sendo pagos agora, decorridos 10 dias da publicação da homologação do plano de recuperação judicial”, informou a Oi.

Do total de 55 mil credores da recuperação judicial da Oi, cerca de 53 mil tinham a receber valores de até R$ 50 mil.