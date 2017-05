Oi diz acreditar que não existe cenário de intervenção neste momento

O presidente da Oi, Marco Schroeder, reafirmou nesta quinta-feira, 11, que não acredita num cenário de intervenção na companhia neste momento. A tele está em processo de recuperação judicial desde junho do ano passado. Recentemente, o governo decidiu que irá adequar a legislação para permitir a intervenção de empresas de telecomunicações e renegociar dívidas bilionárias destas companhias com órgãos federais.

"Não há nada hoje que coloque em risco o serviço que a Oi presta não só para os seus clientes, mas para toda a cadeia do setor", afirmou em teleconferência com analistas. O executivo disse que, apesar disso, entende e respeita que é papel do regulador "acompanhar e estar preparado para um cenário eventual, que a gente não vislumbra hoje".

O presidente da Oi destacou que a empresa está gerando caixa de uma forma consistente, aumentando investimentos e teve uma boa performance operacional no primeiro trimestre. "Enquanto o mercado diminuiu (os investimentos) nós mantivemos o crescimento no primeiro trimestre", afirmou.

