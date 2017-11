Oi anuncia novo diretor presidente em meio a processo de recuperação judicial

A Oi anunciou hoje (27) que Eurico de Jesus Teles Neto será o diretor presidente interino da companhia. A decisão foi tomada após a saída de Marco Schroeder do cargo, na sexta-feira (24). Teles Neto era até agora diretor jurídico da operadora.

A mudança ainda precisa ser referendada pelo conselho de administração da empresa e ocorre em meio ao tumultuado processo de recuperação judicial da telefônica. A operadora, que acumula endividamento da ordem de R$ 65 bilhões, já teve sua assembleia de credores adiada várias vezes.

A nova data da reunião, marcada após decisão judicial, ficou para o dia 7 de dezembro, às 11h, em primeira convocação. A segunda convocação só será feita no dia 1º de fevereiro do ano que vem. O adiamento foi concedido pelo juiz Fernando Viana, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que acompanha o processo de recuperação judicial da companhia. O magistrado acatou pedido de credores da empresa de telefonia, entre eles a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

A saída de Schroeder revela a pressão de acionistas da empresa que também atuam no conselho de administração da operadora. Em comunicado anunciando sua demissão, o executivo disse que as “últimas decisões do conselho deixaram clara a necessidade de minha saída”.

Em nota divulgada na noite de sexta-feira, a Oi agradeceu a colaboração de Schroeder, que assumiu a presidência da empresa no início do processo de recuperação judicial, em junho de 2016.

“A companhia expressa o mais profundo agradecimento ao Sr. Marco Norci Schroeder pela sua integral dedicação durante todos os anos em que participou do seu quadro de colaboradores e durante seu mandato como diretor presidente, reconhecendo as contribuições e resultados significativos atingidos ao longo da sua gestão, em particular na condução do processo de recuperação judicial da companhia”, informou o comunicado.