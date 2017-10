Oficina ensina estratégias de compras para empresas de Campo Grande

Sede do sebrae em Campo Grande / Reprodução

No próximo sábado, 7 de outubro, microempreendedores individuais de Campo Grande têm a oportunidade de conhecer – de graça – as principais ferramentas, conceitos e práticas para acertar nas compras para o próprio negócio. Serão discutidas as etapas e os elementos da compra, bem como conceitos de planejamento e escolha de produtos.

Durante a oficina SEI Comprar, promovida pelo Sebrae em sua sede (Av. Mato Grosso, 1.661, esquina com a Rua Bahia), das 8 às 12 horas, os participantes vão aprender ainda estratégias para atuar em relação a fornecedores, mercado, clientes, preços, entre outros fatores que influenciam na gestão da empresa.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet ou pelo telefone 0800 570 0800. Informações: Portal do Sebrae.

