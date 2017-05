Odebrecht S.A. anuncia Luciano Guidolin na presidência

De estagiário, Luciano Guidolin, chega ao posto de diretor presidente da Odebrecht S.A. Aos 44 anos, o engenheiro de produção formado pela Escola Politécnica da USP e com mestrado em Administração de Empresas na Universidade de Harvard (EUA), substitui Newton de Souza, que passa a vice-presidente do Conselho de Administração.

Souza estava no cargo desde 2015 e nos últimos dois anos "teve papel importante na coordenação das negociações que levaram à assinatura do Acordo de Leniência com o Ministério Público Federal no Brasil e a Justiça dos Estados Unidos e da Suíça", conforme nota da empresa, lembrando que acordos semelhantes estão sendo negociados em outros países.

Guidolin foi vice-presidente da Unidade de Polímeros Brasil e Europa e de Tecnologia & Inovação da Braskem e no começo deste ano tornou-se VP de Investimentos da Odebrecht S.A.

