Obstrução da oposição atrasa início da votação do texto-base da MP do Refis

A votação no plenário da Câmara do texto-base da Medida Provisória (MP) que cria o novo Refis ainda não começou por causa da obstrução de parlamentares da oposição. Pouco antes do fechamento deste texto, deputados analisavam requerimento apresentado pela deputada Benedita da Silva (PT-RJ) para votar o texto capítulo por capítulo.

A votação do pedido apresentado pela petista é nominal, o que obriga todos os parlamentares a irem ao plenário da Casa para registrar o voto.

Para que a votação do requerimento seja concluída, é necessário que pelo menos 257 dos 513 deputados votem, quórum que ainda não foi atingido.

Após a análise do pedido de Benedita, outros requerimentos de obstrução da oposição também deverão ser analisados pelo plenário.

Somente após encerrada essa fase é que deputados poderão passar para o encaminhamento e votação de fato do texto-base da MP.

