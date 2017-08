Simpósio em Naviraí traz palestra sobre a fisiologia da soja

O evento, que é tradicional na região, traz palestras e comenta discussões relevantes ao dia a dia do produtor rural. / O evento, que é tradicional na região, traz palestras e comenta discussões relevantes ao dia a dia do produtor rural.

Estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Simpósio da Soja, que ocorre dia 30 de agosto em Naviraí. A programação está composta por seis palestras com temas como clima, manejo da cultura da soja e perspectivas do agronegócio, essa última, encerrando o evento, com o ex-ministro da agricultura, Roberto Rodrigues.

Uma delas é “Fisiologia da produção da soja para altas produtividades”, proferida pelo pesquisador científico e engenheiro agrônomo da MCI Assessoria em Fitopatologia, Marcos Iamamoto.

Segundo o especialista, o produtor deve definir o quanto quer produzir e responder as 5 perguntas básicas: o que, como, quando, porquê e para que produzir soja de alta produtividade.

“A ideia de falar de fisiologia da produção de soja para altas produtividades é analisar dentro do manejo da soja no dia a dia, a base que vai desde a condição de expressão das variedades de soja das diversas empresas privadas e governamentais; como também a fertilidade do solo e a sua correção de solo; até reguladores de crescimento e controle de doenças”, explica o agrônomo.

O evento, que é tradicional na região, traz palestras e comenta discussões relevantes ao dia a dia do produtor rural. As inscrições são limitadas e devem ser feitas no site www.copasul.coop.br.

Nesta edição, será solicitado aos inscritos 1 kg de alimento não perecível, a ser entregue no dia do Simpósio. Os alimentos arrecadados serão entregues à instituições sociais de Naviraí.

Confira a programação completa:

7h – Inscrições e recepção

8h - Palestra: Eficiência agrícola e climática na agricultura - Paulo César Sentelhas - ESALQ/USP - Piracicaba - SP

9h - Intervalo

9h30 - Palestra: Previsões climáticas safra 2017/2018 - Marco Antônio dos Santos - Rural Clima - São Paulo - SP

10h30 - Palestra: Viabilidade econômica da cultura da soja em Mato Grosso do Sul - Alceu Richetti - EMBRAPA

11h - Almoço

13h - Palestra: Fisiologia da produção da soja para altas produtividades – Marcos Iamamoto - MCI - Assessoria

em Fitopatologia - Jaboticabal - SP

14h30 - Palestra: Manejo de plantas daninhas resistentes - Fernando S. Adegas - EMBRAPA - Londrina - PR

15h30 - Intervalo

16h - Palestra: Perspectivas do agronegócio brasileiro – Roberto Rodrigues – GV Agronegócio – São Paulo – SP.

17h – Encerramento

O Simpósio é uma realização da Copasul e Embrapa com apoio da Câmara Municipal, AEANAV (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Naviraí) e ARANAV (Associação de Revendedores de Agrotóxicos e Naviraí), além do patrocínio da Bayer, Basf, Yara, Dupont, Adama, Agroeste, Coodetec, Dow Agroscience , Fertion, FMC, Helm, Inquima, Jotabasso Sementes, Kws, Limagrain , Monsanto, Matsuda, Morgan, Mosaic, Nufarm, OuroFino, 3Tentos, Roos, Sicredi, Syngenta, Stoller, TimacAgro, Primor Agrícola e UPL.

