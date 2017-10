NY: Bolsas fecham com perdas em meio à temporada de balanços

Os mercados acionários dos Estados Unidos fecharam em queda, influenciados pelas ações de bancos, diante da divulgação de balanços e do setor de energia, que reagiram à queda dos preços do petróleo.

O índice Dow Jones encerrou em queda de 0,14%, aos 22.841,01 pontos, depois de ter atingido nível recorde nesta quinta-feira; o S&P 500 caiu 0,17%, para 2.550,93, e o Nasdaq recuou 0,18% encerrando aos 6.591,51 pontos.

As ações da JPMorgan Chase caíram 0,9%. Apesar de a instituição financeira ter superado as expectativas de ganhos, a receita originada da negociação de renda fixa declinou e esse quadro pode não se reverter no curto prazo. Em teleconferência com analistas, a diretora financeira Marianne Lake disse que o banco espera que a atividade de negociação continue lenta no quarto trimestre.

Segundo ela, o ambiente comercial nas primeiras semanas do quarto trimestre se assemelhou ao que o banco viu no segundo e terceiro trimestres, dois períodos nos quais a receita desse segmento declinou. A executiva acrescentou ainda que não há nenhum catalisador óbvio no horizonte que possa alterar essa perspectiva.

As ações do Citigroup, por sua vez, tiveram queda de 3,4%. O banco superou as previsões dos analistas sobre receita e ganhos, porém o retorno sobre o patrimônio segue aquém de pares.

Apesar dessas notícias, alguns analistas disseram que continuam otimistas sobre as perspectivas de curto prazo dos grandes bancos.

"Estamos positivos nas finanças", disse Antoine Lesné, que está à frente de uma equipe de pesquisa e estratégia no State Street Global Advisors. A possibilidade de o governo americano orquestrar cortes de impostos e desregulamentar o setor deve beneficiar os preços das ações. Isso se soma ao fato de as preocupações com a saúde dos credores espanhóis e italianos estarem agora sendo compensadas por um ambiente econômico ainda forte na Europa, disse ele. As ações do setor de energia listadas no S&P 500 cederam 0,4% nesta quinta-feira, acompanhando o recuo dos preços do petróleo.

Veja Também

Comentários