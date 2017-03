Nvel de emprego na indústria em SP cai 0,40% em fevereiro ante janeiro

O nível de emprego na indústria paulista caiu 0,40% em fevereiro ante janeiro, informou o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon), da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). Sem ajuste sazonal, o recuo foi de 0,14%, com o fechamento de 3 mil vagas no mês passado. Na comparação com fevereiro de 2016, a contração do nível de emprego foi de 5,32%, com 122 mil demissões no período.

Em números absolutos, apesar da queda no mês passado, o saldo no acumulado do ano segue positivo em 3,5 mil postos de trabalho (0,16%), já que em janeiro o setor manufatureiro paulista havia contratado 6,5 mil funcionários.

O diretor titular do Depecon, Paulo Francini, afirma que os resultados do mês indicam que o emprego na indústria deve passar por períodos de oscilação até uma recuperação consistente.

"A atividade da indústria está hesitante, próxima do aumento. Nós estamos em um período de transição. Enquanto a produção física não apontar claramente para cima, o emprego, que é o último a se recuperar, ainda viverá esse período de altos e baixos", explica.

O fechamento de vagas ocorreu tanto na Grande São Paulo (-0,33%) quanto no interior (-0,06%). Nas diretorias regionais, Botucatu teve o maior recuo, de 3,29%. Já Franca apresentou a alta mais expressiva, de 6,08%.

Entre os 22 setores, 15 tiveram saldo negativo em fevereiro, enquanto quatro ficaram positivos e três estáveis. O segmento que mais demitiu foi o de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-1,83%). O destaque positivo foi o setor de artefatos de couro, calçados e artigos para viagem (3,94%).

