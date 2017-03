Número de lojas com estoque adequado cresce, diz Fecomercio/SP

Pesquisa divulgada pela Fecomercio/SP mostra que o porcentual de lojistas com estoques em nível considerado adequado na Grande São Paulo subiu de 48,6% para 49,3% na passagem de fevereiro para março.

A entidade que representa o comércio paulista informa, porém, que o número segue abaixo do padrão de antes de 2015, quando o indicador rondava os 60%. Também destacou o leve aumento do total de lojas com estoques acima do ideal - de 36,5% para 36,7% na mesma base de comparação -, num sinal de que as promoções feitas após o Natal não foram suficientes, ao menos até o momento, para normalizar os estoques.

Segundo a Fecomercio, o excesso de produtos nas prateleiras tem se mantido acima do esperado, após ensaiar uma queda "muito gradual", e a normalização dos estoques não será um "processo rápido".

A pesquisa da entidade revela que a proporção dos comerciantes que dizem ter estoques abaixo do ideal - o que sugere a necessidade de encomendas - recuou de 14,4% para 13,7% desde o mês passado. Conforme a Fecomercio, enquanto cai o número de lojas com estoques baixos, o quadro de estoques elevados ainda não se dissipou. A tendência, apontou, é que os empresários resolvam o problema do giro dos produtos encalhados antes de retomarem os pedidos de mercadorias a fornecedores.

O levantamento é feito mensalmente pela Fecomercio/SP com aproximadamente 600 empresários do comércio de municípios da região metropolitana de São Paulo.

Veja Também

Comentários