Número de clientes de banda larga fixa cresce e passa de 27 milhões

Ao contrário de outros serviços do setor de telecomunicações, o número de clientes de banda larga fixa continua crescendo no país. Nos últimos 12 meses, a base de assinantes aumentou 5,28%, e entre fevereiro e março deste ano o serviço cresceu 1,06%. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), atualmente, o país tem 27,17 milhões de assinantes de banda larga fixa.

De fevereiro para março deste ano, os maiores crescimentos percentuais foram registrados em Mato Grosso, que teve aumento de 5% na base de clientes; no Amapá, com 4% de crescimento; e em Santa Catarina, com 3,85%. Nos últimos 12 meses, todos os estados apresentaram crescimento.

No ano passado, a banda larga fixa foi o único serviço de telecomunicações que registrou crescimento no Brasil, com acréscimo de 4,33% no número de clientes. Enquanto isso, a telefonia móvel perdeu 5,33% de usuários e a TV paga teve uma redução de 1,63% no número de assinantes.

