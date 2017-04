Número de beneficiários de planos de saúde cai 2% em março, diz IESS

O mercado de planos de saúde encolheu 2% em março deste ano na comparação com igual período de 2016, segundo o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). O dado considera os planos médico-hospitalares, que fecharam o mês com 47,6 milhões de beneficiários, rompimento de 978,2 mil vínculos desde o mesmo mês do ano anterior.

No estudo, produzido com base nos números da Agência Nacional de Saúde (ANS), o IESS avalia que não há sinais de retomada do crescimento do mercado nos próximos meses, em especial em razão do impacto do cenário de emprego.

Na comparação com fevereiro, houve queda de 0,1% no número de beneficiários. Em fevereiro, houve uma leve variação positiva de 0,3% ante janeiro, mas o dado não se confirmou como o início de uma tendência positiva.

Odontológicos

Diferente do que ocorre nos planos médicos, o total de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos segue crescendo. Houve alta de 7,7% em março ante igual período de 2016, o que representa 1,6 milhão de novos vínculos.

Veja Também

Comentários