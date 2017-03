Número de assinantes de banda larga fixa cresceu 4,96% no ano passado

O número de clientes de banda larga fixa cresceu 4,96% entre janeiro do ano passado e o mesmo mês deste ano, com 1,27 milhão de novos clientes no período. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), atualmente o serviço tem 26,7 milhões de assinantes no país.

Entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, foram registradas 134,7 mil novas assinaturas do serviço, o que representa um aumento de 0,51%. Os maiores crescimentos percentuais foram registrados na Paraíba (+3,21%), no Rio Grande do Sul (+2,55%), no Rio Grande do Norte (+2,16%) e no Distrito Federal (+2,24%). As maiores quedas foram observadas no Amapá (-7,16%), no Mato Grosso (-2,80%), no Maranhão (-1,28%) e em Pernambuco (-1,03%).

O crescimento do número de clientes de banda larga fixa vai na contramão dos demais serviços de telecomunicações, que vêm apresentando queda no número de assinaturas, como a telefonia celular e a TV por assinatura.

