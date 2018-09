Novos preços de referência para o diesel sobem até 2,76%, diz ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta sexta-feira, 28, os novos valores dos preços de referência para o terceiro período da terceira fase de subvenção ao diesel, que vai de 30 de setembro a 29 de outubro. A maior alta foi registrada na região Norte, de 2,76%, com o preço de comercialização subindo para R$ 2,2897 o litro, ante R$ 2,2281 da tabela anterior (31/8 a 29/9), mantendo ainda a região com o menor o preço de comercialização para o combustível no País.

Os preços de referência da ANP são utilizados para balizar o subsídio dado ao diesel após a greve dos caminhoneiros e que vigora até 31 de dezembro deste ano.

A menor alta para o terceiro período foi registrada na região Sul, de 2,57%, para R$ 2,3737 o litro, frente a R$ 2,3143 na fase anterior.

Na região Sudeste, o preço de comercialização passou para R$ 2,3902 o litro, ante R$ 2,327; e na região Centro-Oeste o novo preço é de R$ 2,4719, 2,59% a mais do que no período anterior.

No Nordeste, o preço de comercialização subiu para R$ 2,3203, alta de 2,70% em relação aos R$ 2,2592 praticados antes.