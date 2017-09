Novos diretores de Fiscalização e Administração do Banco Central são nomeados

O presidente Michel Temer nomeou os dois mais novos diretores do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza e Maurício Costa de Moura, que tiveram seus nomes aprovados para os cargos na semana passada pelo Senado. As nomeações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 19.

Servidores de carreira do BC, eles cumprirão mandato de dois anos. Paulo Sérgio de Souza ocupará a Diretoria de Fiscalização, no lugar de Anthero de Moraes Meirelles, e Maurício Costa de Moura será o titular da Diretoria de Administração, em substituição a Luiz Edson Feltrim.

As exonerações de Anthero Meirelles e de Luiz Feltrim - nos dois casos "a pedido" - também estão publicadas no Diário Oficial desta terça-feira.

